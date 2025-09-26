МИД Польши просит своих граждан эвакуироваться из Беларуси: в чем причина

На фоне продолжающегося конфликта в регионе и серии задержаний граждан Польши власти предупреждают о рисках поездок в Беларусь. Ведомство рекомендует отказаться от любых визитов и призывает покинуть страну тем, кто там остается.

МИД Польши сообщил, что в случае ухудшения ситуации в регионе эвакуация с территории Беларуси может оказаться крайне сложной или вовсе невозможной из-за возможных ограничений на пограничных пунктах.

Гражданам, которые продолжают находиться в стране, советуют использовать все доступные способы для выезда — как коммерческие, так и частные.

Действующие пункты пропуска

На данный момент пассажирское сообщение с Польшей осуществляется исключительно через переход Тересполь – Брест. Для грузовых перевозок открыт пункт Корощин (Кукурики) – Козловичи.

Регистрация и информационная безопасность

Лицам, находящимся на территории Беларуси, рекомендуется зарегистрироваться в системе Odyseusz и регулярно отслеживать сообщения польских дипломатических представительств в соцсетях и на официальных ресурсах.