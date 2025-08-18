Польши не будет на саммите Трампа с Зеленским и европейскими лидерами: в чем причина

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на сегодня в Белом доме. Ожидается также саммит в расширенном формате с участием европейских лидеров, однако Польши среди них не будет.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Теофиль Бартошевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News ,

Политик признал, что Польша сейчас не имеет такого международного влияния, как Германия или Великобритания. Поэтому когда его спросили не станет ли отсутствие польской делегации в Вашингтоне дипломатическим провалом, он отметил, что президенты США обычно ведут переговоры именно с президентами. А исключение делают только для крупнейших стран.

"Польша - страна среднего размера, она не имеет таких международных рычагов влияния, как Германия или Великобритания", - объяснил Бартошевский, добавив, что отсутствие польской стороны "не является проблемой".

"Президент Трамп приглашает в Вашингтон. Как видите, он не пригласил президента (Кароля. – ред.) Навроцкого", - ответил также Бартошевский на ремарку ведущего об отсутствие приглашения и для премьер-министра Дональда Туска.

По словам дипломата, ключевые решения на саммите будут приниматься в узком американском кругу, а влияние европейских участников будет ограниченным.