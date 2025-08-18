Польши не будет на саммите Трампа с Зеленским и европейскими лидерами: в чем причина
Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на сегодня в Белом доме. Ожидается также саммит в расширенном формате с участием европейских лидеров, однако Польши среди них не будет.
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Теофиль Бартошевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News,
Политик признал, что Польша сейчас не имеет такого международного влияния, как Германия или Великобритания. Поэтому когда его спросили не станет ли отсутствие польской делегации в Вашингтоне дипломатическим провалом, он отметил, что президенты США обычно ведут переговоры именно с президентами. А исключение делают только для крупнейших стран.
"Польша - страна среднего размера, она не имеет таких международных рычагов влияния, как Германия или Великобритания", - объяснил Бартошевский, добавив, что отсутствие польской стороны "не является проблемой".
"Президент Трамп приглашает в Вашингтон. Как видите, он не пригласил президента (Кароля. – ред.) Навроцкого", - ответил также Бартошевский на ремарку ведущего об отсутствие приглашения и для премьер-министра Дональда Туска.
По словам дипломата, ключевые решения на саммите будут приниматься в узком американском кругу, а влияние европейских участников будет ограниченным.
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме
Напомним, сегодня, 18 августа, в Белом доме запланирована встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Саммиту предшествовала встреча Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в минувшую пятницу.
Как пишут в западных СМИ, предполагается, что Трамп и Зеленский будут обсуждать пути окончания войны. В медиа уже также фигурирует новая дата - 22 августа, как возможная дата еще одной встречи уже в трехстороннем формате - Трамп, Зеленский и Путин.
Как известно, Трамп и Путин встретились на Аляске для обсуждения войны в Украине. Трамп, по результатам встречи, положительно оценил обсуждение, однако соглашения достигнуто не было. К слову, и сама встреча прошла совсем не по плану.
Подробнее о том, что произошло на Аляске и о чем говорили Трамп и Путин - читайте в материале РБК-Украина