МИД после угроз России призвал партнеров обеспечить безопасность кораблей

Украина решительно осуждает любые угрозы применения силы против гражданских судов независимо от их флага. Российские заявления о потенциальном применении силы против торговых судов в Черном море являются наступлением на свободу мореплавания во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Намерения рассматривать иностранные суда как военные цели грубо нарушают обязательства России по международному праву не только перед Украиной, но и перед всеми государствами, которые осуществляют мирное судоходство в Черном море", - говорилось в сообщении.

По данным министерства, согласно Конвенции ООН по морскому праву, торговые суда государств, которые не участвуют в вооруженном конфликте, имеют право на свободное и мирное судоходство, которое не считается актом агрессии. Нормы международного гуманитарного права запрещают осуществлять любые атаки против судов нейтральных государств если они не участвуют в военных действиях или не поддерживают такие действия.

"Нет никаких оснований считать, что торговые суда поддерживают действия военного характера, просто экспортируя зерно в иностранные страны, которые нуждаются в нем, чтобы предотвратить голод", - добавили в МИД.

В то же время в министерстве отметили, что действия России нельзя оправдать никакими нормами международного права, включая право воюющей стороны на установление блокады.

"Заявление России не имеет никакой законной военной цели, зато оно направлено на запугивание Украины и нейтральных государств. Заявление России распространяется на все Черное море, а не только на территорию непосредственно вокруг украинских портов и, кроме того, не делает исключений из медицинских и других гуманитарных соображений, как того требуют законы ведения войны на море", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел.

Украина обратилась к партнерам с призывом всесторонне поддержать инициативу Украины по созданию гуманитарного морского коридора в Черном море. Гуманитарный коридор позволит восстановить жизненно важные маршруты поставок продовольствия в регионы, которые в этом больше всего нуждаются.

"Призываем международное сообщество осудить действия России и принять соответствующие меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море как гарантии продовольственной безопасности в мире", - сказали в МИД.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в Кремле отказались от продления "зернового соглашения". Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.

19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновом соглашении" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований.

Следует напомнить, что после заявления России о выходе из "зернового соглашения" страна-агрессор устроила масштабные обстрелы юга Украины. Сегодня ночью РФ нанесла третий массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Пострадали Николаев и Одесса.

Подробно о последствиях обстрелов можно прочесть в материале РБК-Украина.

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