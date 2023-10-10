МИД при поддержке WhiteBIT ввел инклюзивную инициативу для неслышных украинцев в Европе

Благодаря совместному проекту Министерства иностранных дел Украины, ОО "Общественное движение "Социальное единство" и криптовалютной биржи WhiteBIT, неслышные украинцы смогут получить бесплатные консультации на жестовом языке в более чем 50 консульствах и посольствах Украины в странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT .

В режиме реального времени украинцы могут решить срочные вопросы благодаря специальному программному обеспечению Connect PRO, которое предоставляет доступ к переводчику жестового языка онлайн. В приложении также есть возможность обмена текстовыми сообщениями, что полезно для тех, кто не владеет жестовым языком.

"Новое оборудование для общения неслышащих украинцев с консулами - это, прежде всего, об уважении государства к людям. Ведь услуги МИД должны быть доступны всем. Этот шаг на практике воплощает принципы общенациональной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине в рамках инициативы "Без барьеров", которую инициировала первая леди Елена Зеленская. Я благодарен ОО "Общественное движение "Социальное единство" и криптобиржи WhiteBIT за партнерство в реализации этого важного проекта", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время, по словам основателя и CEO WhiteBIT Владимира Носова, совместный проект МИД и WhiteBIT - это шаг к созданию безбарьерной среды для всех наших граждан, включая людей с нарушением слуха.

"Это сотрудничество - еще один пример того, как эффективно бизнес и государство могут вместе воплощать проекты в ответ на вызовы времени и для помощи обществу", - добавил Носов.

Специализированное лицензионное программное обеспечение позволяет привлечь переводчика жестового языка по видеозвонку к разговору сотрудника учреждения с неслышащими посетителями. Все, что говорит человек на жестовом языке, переводчик озвучивает голосом, а ответ консула сразу транслирует на жестовом языке.

С начала полномасштабного вторжения МИД и WhiteBIT уже запускали совместные проекты. В частности, круглосуточный колл-центр и чат-бот для предоставления консультаций украинцам по всему миру.

Также консульствам было передано семь комплектов специальных технических средств для экстренной помощи украинским гражданам за границей.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. Биржа является официальным партнером сборной Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", партнером Lifecell, FACEIT, Национального университета "Киево-Могилянская академия" и Министерства цифровой трансформации Украины.