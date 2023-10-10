ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МИД при поддержке WhiteBIT ввел инклюзивную инициативу для неслышных украинцев в Европе

Вторник 10 октября 2023 10:52
UA EN RU
МИД при поддержке WhiteBIT ввел инклюзивную инициативу для неслышных украинцев в Европе Фото: МИД при поддержке WhiteBIT ввел инклюзивную инициативу для неслышных украинцев в Европе (
Автор: Юлия Бойко

Благодаря совместному проекту Министерства иностранных дел Украины, ОО "Общественное движение "Социальное единство" и криптовалютной биржи WhiteBIT, неслышные украинцы смогут получить бесплатные консультации на жестовом языке в более чем 50 консульствах и посольствах Украины в странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT.

В режиме реального времени украинцы могут решить срочные вопросы благодаря специальному программному обеспечению Connect PRO, которое предоставляет доступ к переводчику жестового языка онлайн. В приложении также есть возможность обмена текстовыми сообщениями, что полезно для тех, кто не владеет жестовым языком.

"Новое оборудование для общения неслышащих украинцев с консулами - это, прежде всего, об уважении государства к людям. Ведь услуги МИД должны быть доступны всем. Этот шаг на практике воплощает принципы общенациональной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине в рамках инициативы "Без барьеров", которую инициировала первая леди Елена Зеленская. Я благодарен ОО "Общественное движение "Социальное единство" и криптобиржи WhiteBIT за партнерство в реализации этого важного проекта", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время, по словам основателя и CEO WhiteBIT Владимира Носова, совместный проект МИД и WhiteBIT - это шаг к созданию безбарьерной среды для всех наших граждан, включая людей с нарушением слуха.

"Это сотрудничество - еще один пример того, как эффективно бизнес и государство могут вместе воплощать проекты в ответ на вызовы времени и для помощи обществу", - добавил Носов.

Специализированное лицензионное программное обеспечение позволяет привлечь переводчика жестового языка по видеозвонку к разговору сотрудника учреждения с неслышащими посетителями. Все, что говорит человек на жестовом языке, переводчик озвучивает голосом, а ответ консула сразу транслирует на жестовом языке.

С начала полномасштабного вторжения МИД и WhiteBIT уже запускали совместные проекты. В частности, круглосуточный колл-центр и чат-бот для предоставления консультаций украинцам по всему миру.

Также консульствам было передано семь комплектов специальных технических средств для экстренной помощи украинским гражданам за границей.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. Биржа является официальным партнером сборной Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", партнером Lifecell, FACEIT, Национального университета "Киево-Могилянская академия" и Министерства цифровой трансформации Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины криптоиндустрия
NEWS
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать