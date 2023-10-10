МЗС за підтримки WhiteBIT запровадило інклюзивну ініціативу для нечуючих українців у Європі

Завдяки спільному проекту Міністерства закордонних справ України, ГО "Громадський рух "Соціальна єдність" та криптовалютної біржі WhiteBIT, нечуючі українці зможуть отримати безплатні консультації жестовою мовою в більш ніж 50 консульствах та посольствах України у країнах Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення WhiteBIT .

У режимі реального часу українці можуть розв’язати нагальні питання завдяки спеціальному програмному забезпеченню Connect PRO, яке надає доступ до перекладача жестової мови онлайн. У застосунку також є можливість обміну текстовими повідомленнями, що корисно для тих, хто не володіє жестовою мовою.

"Нове обладнання для спілкування нечуючих українців із консулами - це насамперед про повагу держави до людей. Адже послуги МЗС мають бути доступними для всіх. Цей крок на практиці втілює принципи загальнонаціональної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні в межах ініціативи "Без бар’єрів", яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Я вдячний ГО "Громадський рух "Соціальна єдність" та криптобіржі WhiteBIT за партнерство в реалізації цього важливого проєкту", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Водночас за словами засновника та CEO WhiteBIT Володимира Носова, спільний проект MЗС та WhiteBIT - це крок до створення безбар’єрного середовища для всіх наших громадян, включно з людьми з порушенням слуху.

"Ця співпраця - ще один приклад того, як ефективно бізнес і держава можуть разом втілювати проєкти у відповідь на виклики часу та для допомоги суспільству", - додав Носов.

Спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення надає можливість долучити перекладача жестової мови по відеодзвінку до розмови співробітника установи з нечуючими відвідувачами. Усе, що говорить людина жестовою мовою, перекладач озвучує голосом, а відповідь консула одразу транслює жестовою мовою.

Від початку повномасштабного вторгнення МЗС та WhiteBIT вже запускали спільні проєкти. Зокрема, цілодобовий кол-центр та чат-бот для надання консультацій українцям по всьому світу.

Також консульствам було передано сім комплектів спеціальних технічних засобів для екстреної допомоги українським громадянам за кордоном.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських криптобірж родом з України, що заснована у 2018 році. Біржа є офіційним партнером збірної України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", партнером Lifecell, FACEIT, Національного університету "Києво-Могилянська академія" та Міністерства цифрової трансформації України.