МИД о новых угрозах Путина: Россия медленно, но уверенно превращается во вторую КНДР

Тихий обратил внимание, что глава Кремля угрожал Украине в ходе своего в Казахстане. И, таким образом, он показал неуважение к этой стране, и другим государствам, которые призывают избегать любой эскалации. Речь о Китае, Бразилии и других членах "Большой двадцатки".

"Мы ждем, что эти страны отреагируют на заявление Путина. Это очень важно, отреагируют на угрозу расширения войны", - подчеркнул Тихий.

Он напомнил, что раньше только Северная Корея была страной, которая регулярно угрожала ракетами другим странам.

"Мы видим, как Россия медленно, но уверенно превращается во вторую Северную Корею, которая использует этот аргумент, что у нас есть ракеты и мы готовы ими ударить. Нам понятно, что этими заявлениями пытаются запугать партнеров Украины, чтобы они прекратили поддержку Украины", - подчеркнул спикер МИД.

При этом, по его словам, тайминг угроз не случаен - глава Кремля хочет таким образом повлиять на новую администрацию США и показать, что она слабая. И в такой ситуации отвержение угроз - это единственный путь отреагировать. Поскольку сейчас нужен мир через силу.