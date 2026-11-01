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В МИД Германии ожидают договоренности Украины и РФ по Черному морю

08:00 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава МИД Германии выразил надежду, что в ближайшие недели будет договоренность по экспорту зерна из Украины и России через Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на егоинтервью телеканалу ZDF.

"Мы не разрешим украинский конфликт в целом, но должны обеспечить возможность транспортировки зерна из Украины и России в страны Глобального Юга", - сказал Вадефуль.

Он проинформировал, что тема обеспечения перевозок зерна через Черное море был одним из центральных вопросов переговоров на саммите G20, который прошел 30-31 октября в Атланте (США).

"Поэтому я не намерен ослаблять усилий и считаю, что в ближайшие недели здесь еще можно добиться результата", - отметил глава МИД.

Он добавил, что саммит G20 является одной из немногих возможностей убедить Россию остановиться, прекратить боевые действия и начать реальные переговоры о завершении войны против Украины.

По мнению министра, несмотря на разногласия с российской стороной, необходимо вести диалог. Также он прокомментировал отказ министров стран G20 делать общую фотографию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Причина в том, что они не хотят создавать впечатление единства с Россией.

По словам Вадефуля, страны ЕС сохраняют общую позицию относительно необходимости переговоров, а также дальнейшей поддержки Украины. Он подчеркнул, что пока этого не произойдет, европейские государства будут продолжать поддержку и усиливать давление на Россию.

Резюмируя, он добавил, что экономическое давление на Россию и отсутствие значительного продвижения армии РФ на фронте способствуют тому, чтобы была возможность для дипломатических сдвигов в вопросе завершения российско-украинской войны.

Перемирие в Черном море

Напомним, на днях спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев ожидает, что ряд стран будут побуждать Россию к прекращению огня в Черном море. В частности речь идет о странах, которые зависят от экспорта через это море.

Также мы писали, что несколько дней назад глава Минобороны Турции Яшар Гюллер повторил преодоление Анкары к Украине и России о прекращении атак в Черном море. При этом он пригрозил "правовыми мерами", если удары будут по судам, связанным с Турцией.

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