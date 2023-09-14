МИД назвал 5 причин не продлевать ограничения на импорт зерна из Украины

По словам спикера, Украина и Евросоюз создали совместную координационную платформу, в рамках которой проработали все предостережения со стороны некоторых европейских стран.

К тому же, по словам Николенко, экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не является причиной дестабилизации европейского рынка.

Несмотря на запрет Еврокомиссии и длительное отсутствие импорта украинских зерновых, проблемы фермеров Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не были урегулированы. Николенко отметил, что необходимо, чтобы прежде всего их правительства нашли национальные решения, и точно не за счет ограничений для Украины.

В то же время, по данным спикера, сегодняшнее решение Болгарии возобновить импорт украинских зерновых лишь подтверждает безосновательность односторонних ограничительных мер.

"Искусственное ограничение украинского экспорта играет на руку РФ, которая является конкурентом Украины на мировых рынках зерна", - сказал Николенко.

Он пояснил, что для России запретов на рынке ЕС нет. Между тем как сокращение поставок украинского зерна означает возможность для РФ зарабатывать больше денег на войну против Украины.

Представитель Министерства иностранных дел также отметил, что запрет на импорт в принципе противоправен.

"Он нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы Единого", - сказал он.

Запрет на украинскую продукцию

Напомним, Европейский союз разрешил пяти странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит.

Польша, Румыния, Словакия и Венгрия призывают ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Однако в Болгарии сделали неожиданный шаг. Вчера комитет по экономической политике и инновациям парламента Болгарии одобрил предложение о том, что страна не желает продолжать запрет на импорт украинских товаров.

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