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В МИД Молдовы посоветовали Захаровой не вмешиваться во внутренние дела страны

Фото: в МИДе Молдовы посоветовали Захаровой не вмешиваться во внутренние дела страны (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Молдовы прокомментировало слова представительницы МИД РФ Марии Захаровой, заявившей, что НАТО готовит из Молдовы "полигон для геополитической конфронтации" с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Молдовы.

В ведомстве подчеркнули, что "не допускают подобных заявлений и вмешательства во внутренние дела Молдовы". Отношения Молдовы с международными организациями, включая НАТО, - это суверенное и независимое решение страны.

"Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти Молдовы развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. Напомним, Молдова начала сотрудничать с НАТО в 1992 году", - говорится в заявлении министерства.

В МИД добавили, что сотрудничество с НАТО приносило и продолжает приносить реальную пользу не только стране, но и региональной безопасности.

"Эти отношения развиваются исключительно на основе соблюдения нейтралитета Молдовы", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Молдове возле Кишинева планируют построить современную военную базу для подготовки личного состава национальной армии. Ее строительство может занять от трех до пяти лет.

Также мы писали о военных учениях в Молдове с участием войск трех стран НАТО.

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