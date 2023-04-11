В МИД Молдовы посоветовали Захаровой не вмешиваться во внутренние дела страны

В ведомстве подчеркнули, что "не допускают подобных заявлений и вмешательства во внутренние дела Молдовы". Отношения Молдовы с международными организациями, включая НАТО, - это суверенное и независимое решение страны.

"Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти Молдовы развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. Напомним, Молдова начала сотрудничать с НАТО в 1992 году", - говорится в заявлении министерства.

В МИД добавили, что сотрудничество с НАТО приносило и продолжает приносить реальную пользу не только стране, но и региональной безопасности.

"Эти отношения развиваются исключительно на основе соблюдения нейтралитета Молдовы", - подчеркнули в ведомстве.