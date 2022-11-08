МИД Латвии ответил мэру Даугавпилса на заявление по Крыму и войне в Украине

В письме к Элксниньшу министр отметил, что высказывания мэра не соответствуют внешнеполитической позиции Латвии. При этом он подчеркнул, что все официальные лица страны должны уважать позиции правительства и государства.

"Все представители местного самоуправления должны строго придерживаться позиции Латвии по внешней политике, выражая эти позиции четко и недвусмысленно", - добавил Ринкевичс.

Глава МИД еще раз отметил, что Латвия последовательно и безоговорочно поддерживает Украину с начала российской агрессии в 2014 году и не признает незаконную аннексию временно оккупированных территорий Украины.

Как известно, мэр второго по размерам города Латвии Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa (Согласие), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейм осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.