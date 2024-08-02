В МИД Китая заявили, что в войне между Россией и Украиной нужно "охлаждение"

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй сегодня, 2 августа, посетил Бразилию. Среди прочего во время встречи с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом они обсудили вопрос войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Китая.
Среди прочего во время визита в Бразилию Ли Хуэй заявил, что у войны между Россией и Украиной нужно "охлаждение".
Он также упомянул о "Консенсусе из шести пунктов", который ранее совместно опубликовали Китай и Бразилия. Данный документ, по словам стран, должен способствовать политическому разрешению войны в Украине.
Ли Хуэй отметил, что по состоянию на данный момент данный документ якобы получил положительные отзывы из более чем 110 стран.
Напомним, ранее мы писали, что Китай может отказаться от собственного "мирного плана" в пользу бразильского.
Отметим, что недавно министр иностранных дел Китая Ван I пригласил украинского коллегу Дмитрия Кулебу на встречу в Китай.
Подробнее о визите Кулебы в Китай и китайские мирные инициативы, можно узнать - в материале РБК-Украина.
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