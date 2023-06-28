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В МИД Китая отреагировали на заявление своего посла о поддержке границ Украины 1991 года

Фото: спикер МИД Китая Мао Нин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Министерстве иностранных дел Китая не возразили заявление своего посла в Евросоюзе о том, что КНР может поддержать цели Украины по поводу восстановления своей территориальной целостности в границах 1991 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин на брифинге.

Заявление китайского посла

Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун отметил, что Китай может поддержать стремление Украины восстановить свою территориальную целостность, включительно с Крымом.

"Я не понимаю, почему бы и нет", - ответил Фу Цун на вопрос о поддержке целей Украины, включая возвращение территорий, которые сейчас оккупированы Россией. Он отметил, что Китай уважает территориальную целостность всех государств и выступает за мир.

Реакция МИД Китая

Спикера МИД Китая Мао Нин попросили прокомментировать такое заявление посла и отметить, соответствует ли оно позиции китайского правительства. Добавим, что китайские политики воздерживаются от публичных комментариев по поводу российской аннексии территорий Украины.

"Позиция Китая относительно украинского кризиса последовательна и четка. Мы считаем, что все стороны должны работать над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров", - сказала Мао Нин.

Таким образом, она не возразила и не поставила под сомнение заявление Фу Цун.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

Китай не поддерживает Украину в полномасштабной войне против России, как это сделали страны Запада. КНР придерживается нейтральной позиции, при этом выступая против давления на Россию посредством санкций.

К тому же, недавно Китай заявил о намерении выступления миротворцем в войне и обнародовал так называемый "мирный план", который состоит из 12 пунктов. КНР призвал к прекращению огня и мирным переговорам, но не говорил о выводе российских войск из Украины.

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