МИД Израиля вызвал посла России из-за визита ХАМАС в Москву

Представитель МИД Симона Гальперин заявила, что отсутствие четкого осуждения действий боевиков со стороны России является "серьезной проблемой".

"Принятие лидеров ХАМАС, несущих прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, похищение заложников и убийство более 1400 израильтян, является сигналом о легитимности терроризма против израильтян", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Израиля.

Визит ХАМАС в Москву

В начале нападения террористов на Израиль президент Владимир Зеленский заявил о том, что Российская Федерация заинтересована в войне между Израилем и ХАМАСом, поскольку это ослабляет мировое единство. В частности, он отметил, что Кремль является одним из тех, кто стоит за нападением боевиков.

26 октября в Москву прибыла делегация исламистского движения ХАМАС. Известно, что возглавлял ее член политбюро ХАМАС Абу Марзук. Израиль подверг критике Россию за встречу.

"Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников Хамаса в Москву как непристойный шаг, оказывающий поддержку терроризму и узаконивающий зверства террористов ХАМАСа", - написал представитель МИД Израиля Лиор Хаят.

В МИД России заявили, что якобы обсуждали освобождение заложников в Секторе Газа, эвакуацию российских граждан и других иностранных граждан с представителем ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.