RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД Израиля вызвал посла России из-за визита ХАМАС в Москву

Фото: Израиль вызвал посла РФ "на ковер" из-за визита ХАМАС (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

МИД Израиля вызвал посла РФ Анатолия Викторова из-за недавнего визита делегации боевиков ХАМАС в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Представитель МИД Симона Гальперин заявила, что отсутствие четкого осуждения действий боевиков со стороны России является "серьезной проблемой".

"Принятие лидеров ХАМАС, несущих прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, похищение заложников и убийство более 1400 израильтян, является сигналом о легитимности терроризма против израильтян", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Израиля.

Визит ХАМАС в Москву

В начале нападения террористов на Израиль президент Владимир Зеленский заявил о том, что Российская Федерация заинтересована в войне между Израилем и ХАМАСом, поскольку это ослабляет мировое единство. В частности, он отметил, что Кремль является одним из тех, кто стоит за нападением боевиков.

26 октября в Москву прибыла делегация исламистского движения ХАМАС. Известно, что возглавлял ее член политбюро ХАМАС Абу Марзук. Израиль подверг критике Россию за встречу.

"Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников Хамаса в Москву как непристойный шаг, оказывающий поддержку терроризму и узаконивающий зверства террористов ХАМАСа", - написал представитель МИД Израиля Лиор Хаят.

В МИД России заявили, что якобы обсуждали освобождение заложников в Секторе Газа, эвакуацию российских граждан и других иностранных граждан с представителем ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильРоссийская Федерация