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В МИД Ирана заявили, что не признают российскую аннексию Крыма и Донбасса

Фото: глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что не признают аннексию Россией оккупированных территорий Украины. Речь идет о Крыме, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в интервью изданию TRT World.

Он заявил, что, несмотря на хорошие отношения между Россией и Ираном, Тегеран все же не признает аннексию украинских территорий.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины", - сказал министр.

При этом глава МИД утверждал, что Иран якобы не поддерживает войну и надеется на мир в Украине.

"Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине - это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", - сказав Абдоллахиан.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Иран и Россия договорились усилить оборонное сотрудничество. В частности, Москва пообещала предоставить Тегерану истребители в обмен на дроны-камикадзе и баллистические ракеты.

Кроме того, Иран недавно впервые подтвердил покупку российских истребителей Су-35.

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