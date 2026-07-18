В МИД Ирана заявили, что больше не соблюдают перемирие с США

Важно пояснить, что в июне меморандум о взаимопонимании между странами положил конец многонедельным боям и открыл пространство для подробных переговоров, но вскоре рухнул из-за обмена ударами между Ираном и США.

"Мы вели переговоры. К сожалению, именно американцы предприняли эти агрессивные действия, нарушив собственные обязательства. (В результате - ред.) мы приостановили выполнение всех наших обязательств и фактически больше не осуществляем их", - сказал Гарибабади в эфире иранскому гостелеканалу.

CNN пишет, что заявление замглавы МИД Ирана это еще один признак того, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Катара и Пакистана зашли в тупик.

"Сейчас перед нами стоит задача защитить нашу страну. Мы будем делать это твердо и решительно, и я думаю, что американцев в очередной раз получили свой ответ - что их агрессивные действия ни к чему не приведут", - резюмировал Гарибабади.

Ранее на этой неделе представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжит "решительно" реагировать на удары США и не планирует вести переговоры.

"В настоящее время у нас нет планов на переговоры, и мы по-прежнему сосредоточены на защите своей страны", - сказал он журналистам в среду.