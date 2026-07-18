В МИД Ирана заявили, что больше не соблюдают перемирие с США

Заместитель главы МИД Ирана Хазем Гарибабади заявил, что Тегеран приостановил выполнение своих обязательств по сделка с США, которая предусматривала прекращение огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Важно пояснить, что в июне меморандум о взаимопонимании между странами положил конец многонедельным боям и открыл пространство для подробных переговоров, но вскоре рухнул из-за обмена ударами между Ираном и США.
"Мы вели переговоры. К сожалению, именно американцы предприняли эти агрессивные действия, нарушив собственные обязательства. (В результате - ред.) мы приостановили выполнение всех наших обязательств и фактически больше не осуществляем их", - сказал Гарибабади в эфире иранскому гостелеканалу.
CNN пишет, что заявление замглавы МИД Ирана это еще один признак того, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Катара и Пакистана зашли в тупик.
"Сейчас перед нами стоит задача защитить нашу страну. Мы будем делать это твердо и решительно, и я думаю, что американцев в очередной раз получили свой ответ - что их агрессивные действия ни к чему не приведут", - резюмировал Гарибабади.
Ранее на этой неделе представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжит "решительно" реагировать на удары США и не планирует вести переговоры.
"В настоящее время у нас нет планов на переговоры, и мы по-прежнему сосредоточены на защите своей страны", - сказал он журналистам в среду.
Напомним, в июне США и Иран заключили рамочное соглашение, которое продлило перемирие, открыло Ормузский пролив и запустило процесс переговоров по ключевым темам, из-за которых началась война. В том числе, по вопросу ядерной программы Тегерана.
Однако в первой половине июля Иран атаковал одно из суден, которое пыталось пройти через пролив. Там заявили, что контейнеровоз шел по несанкционированному маршруту.
Но как поясняли ряд СМИ, вся суть проблемы заключается в том, что США лоббируют проход кораблей возле побережья Омана, а не возле иранской территории. И это, якобы, и стало причиной удара Ирана по судну.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению, перемирие "закончилось" именно после того, как Иран атаковал судно, проходящее через пролив. И как известно, вскоре после атаки США нанесли ответный удар по Ирану.
После этого взаимные обстрелы между сторонами возобновились и происходят практически ежедневно. Более того, Иран вновь закрыл Ормузский пролив, а США возобновили блокаду иранских портов.
В материале Axios неделю назад было сказано, что Белый дом готовится к тому, что между США и Ираном может быть многодневный или даже многонедельный обмен ударами из-за Ормузского пролива.