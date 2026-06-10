В МИД Ирана пригрозили ответить США за атаку

"Несмотря на поражение на поле боя, США решили проверить свою решимость. Наши мощные вооруженные силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу", - написал Арагчи.

Он предупредил, что войскам США следует покинуть регион, если они хотят быть в безопасности.

"Истори Персидского залива полна глав, посвященных трагической судьбе вторгшихся извне", - резюмировал министр.

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Его заявление прозвучало после того, как США нанесли первые удары по иранским системам ПВО и радиолокационном системам в районе Ормузского пролива.

К слову, иранские СМИ утверждают, что американские удары поразили два водохранилища на юге Ирана. Тем временем CNN пишет, что США начали новую волну ответных ударов.

Также важно отметить, что перед публикацией Арагчи, в КСИР было заявление, что они якобы запустили ракеты и дроны по целям США на Ближнем Востоке. Однако никаких подробностей о перехвате целей или каких-то последствий - пока не было.