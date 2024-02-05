В МИД Франции вызвали российского посла из-за гибели волонтеров в Бериславе

Российского посла в Париже Алексея Мечкова вызвали в Министерство иностранных дел Франции из-за гибели французских волонтеров в Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

МИД Франции еще раз осудит российские удары по Украине, в результате которых на прошлой неделе погибли два французских гуманитарных работника, сообщил дипломатический источник.

Париж также "осудит возобновление дезинформации, направленной против Франции", добавил тот же источник, через несколько дней после того, как Министерство обороны Франции выявило "скоординированный маневр России" по распространению ложной информации, обвиняющей Францию.

Отношения Франции и РФ

В последнее время напряженность между Францией и Россией усилилась из-за Украины. Москва критикует "милитаристское безумие" Франции после заявлений о новых поставках оружия Киеву.

Франция также ожидает, что станет объектом новой российской дезинформации, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон должен посетить Украину в феврале.

Гибель французских волонтеров в Бериславе

1 февраля во время российской атаки беспилотниками по Бериславу Херсонской области погибли двое гражданин Франции, еще трое - получили ранения. На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.

По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна, РФ должна ответить за свои преступления.

На убийство иностранных волонтеров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что террор РФ не знает о национальности жертв.

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