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Зеленский о гибели французских волонтеров: Террор России не знает национальности жертв

Пятница 02 февраля 2024 15:35
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Зеленский о гибели французских волонтеров: Террор России не знает национальности жертв Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

1 февраля россияне атаковали беспилотниками Берислав Херсонской области в результате чего погибли двое граждан Франции. Террор России не знает национальности жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

"Российский террор не знает ни границ, ни национальности жертв. Отважные французские гуманитарные работники помогали людям, и мы всегда будем благодарны за их человечность. Выражаю соболезнования их близким. Желаю скорейшего выздоровления другим пострадавшим от этого ужасного нападения", - написал президент.

Смерть граждан Франции в Бериславе

Во время недавней атаки беспилотниками по Бериславу погибли два гражданина Франции, еще трое - получили ранения. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что страна-террорист должна ответить за свои преступления.

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