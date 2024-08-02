МИД Франции рекомендует своим гражданам покинуть Иран

Как пишет МИД, ведомство официально рекомендуется воздержаться от поездок в Иран по любым причинам.

"В связи с повышенным риском военной эскалации в регионе, гражданам Франции, которые все еще находятся в Иране, рекомендуется как можно быстрее уехать оттуда", - добавляет министерство.

Военный удар Ирана по Израилю

31 июля в Тегеране был ликвидирован один из лидеров ХАМАС Исмаил Гани, а в Бейруте - командир группировки "Хезболла" Фуада Шукра. После этих инцидентов верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился нанести прямой военный удар по Израилю.

Как пишет Axios, в это время администрация президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена считает, что Иран планирует атаковать Израиль после убийства вышеупомянутых лиц.

О том, перерастут ли события на Ближнем Востоке в масштабную войну - читайте в материале РБК-Украина.