МИД об "энергетическом перемирии": дата 18 марта - выдумка России

"Дата 18 марта является сугубо вымышленной российской стороной, российской пропагандой, потому что это день звонка между Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) и Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.). Эта дата никогда не была названа, и это, опять же, только российская выдумка", - подчеркнул Тихий.

Он обратил внимание, что договоренности между Украиной и США об "энергетическом перемирии" с Россией были достигнуты на переговорах в Саудовской Аравии.

По словам Тихого, публикация таких договоренностей на сайте Белого дома 25 марта имеет юридическую силу. Тогда фактически началось перемирие.

Спикер МИД напомнил, что Россия уже неоднократно нарушала договоренности с Украиной. В таком случае усиление давления на страну-агрессора будет "самым лучшим лекарством", чтобы принудить ее к выполнению обязательств.

На брифинге Тихий также заявил, что после 25 марта не было никаких ударов РФ по энергетическим объектам Украины.

Но во время брифинга была опубликована статья AFP с комментариями неназванного украинского чиновника, который заявил, что произошел обстрел, якобы не направленный на энергетический сектор, но он пострадал. Вероятно, речь идет об обстреле Херсона, о котором сегодня говорил президент Зеленский.