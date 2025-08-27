RU

В МИД Дании вызвали представителя США из-за секретной операции в Гренландии: подробности

Фото: Ларс Лёкке Расмуссен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США в Копенгагене Марка Штро из-за попытки американских граждан повлиять на жителей Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

По данным издания, власти Дании подозревают нескольких американцев в проведении "секретной операции" с целью принудить жителей Гренландии "к подчинению США". В датской разведывательной службе считают, что Гренландия стала "объектом различных кампаний" по вмешательству во внутренние дела или влиянию населения.

"Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, очевидно, будет неприемлемой", - говорится в сообщении Ларса Лекке Расмуссена.

Глава МИД Дании также пообещал провести серьезный разговор с представителем США по этому вопросу.

 

Что предшествовало

После инаугурации президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о возможном присоединении Гренландии - автономной территории в составе Дании - к США. Он утверждал, что этот шаг является "абсолютной необходимостью" для национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов.

Гренландия, которая является полуавтономной территорией Дании, выражает протест против идеи присоединения к США, на острове прошли акции протеста против политики Трампа. Также стоит отметить, что Дания отвергает возможность продажи острова.

Впоследствии Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с женой. Во время визита он сообщил, что США пока не планируют увеличивать военное присутствие на Гренландии, но акцентировал внимание на важности обеспечения ее безопасности.

Также сообщалось, что в Дании посоветовали Венсу изменить тон заявлений по Гренландии и призвали совместно работать над безопасностью в Арктике. Кроме того, министр иностранных дел Дании напомнил, что Гренландия также является частью НАТО.

ДанияДональд ТрампГренландия