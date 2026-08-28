МИД дало жесткий ответ России на разговоры о дипломатии
В МИД Украины заявили, что о реальных намерениях России по завершению войны свидетельствуют не дипломатические заявления, а конкретные действия - Москва продолжает наращивать военный потенциал и атаковать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в соцсети X.
Что заявили в МИДе
"Пока Москва говорит о дипломатии, она продолжает инвестировать в ракеты и расширять свои возможности вести войну", – говорится в сообщении ведомства. В МИД подчеркнули, что готовность России к миру следует оценивать именно по действиям, а не декларациям.
Пример - целый день тревог в Киеве
В качестве примера в ведомстве привели ситуацию в Киеве 27 августа - в тот день в столице объявляли 13 воздушных тревог из-за атак российских дронов, а общая продолжительность опасности достигла 872 минут, то есть почти 15 часов.
По словам МИД, россияне запускали беспилотники небольшими группами, из-за чего угроза для города сохранялась в течение всего дня - это нарушало работу транспорта, государственных и городских служб и заставляло гражданских постоянно прерывать повседневные дела.
В ведомстве подчеркнули, что для населенных пунктов у линии фронта такие длительные тревоги уже давно стали привычной реальностью. По мнению МИД, события в Киеве показывают, что Россия продолжает использовать войну как инструмент давления на гражданское население.
Заявление МИД прозвучало на фоне масштабной непрерывной атаки России на Украину 27 августа. В тот день эксперт объяснил тактику ударов РФ по бизнесу - Киев и часть регионов находились под сплошной воздушной атакой в течение всего дня, а под прицелом врага оказались критическая инфраструктура и склады торговых сетей.
Масштаб самой атаки был действительно значительным - с утра Россия выпустила по Украине более 100 реактивных дронов, а всего, начиная с 07:00, кафиры запустили около 140 ударных беспилотников, основной целью которых стал Киев.