МИД о 50 млрд евро от ЕС: Решение принципиально принято, ждем января

"МИД Украины приветствует достижение на саммите принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Это четкий сигнал, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится", - говорится в сообщении.

При этом ожидается, что завершение всех необходимых юридических процедур состоится в январе 2024 года, что позволит как можно быстрее получить соответствующее финансирование.

"50 млрд евро, которые будут выделены Евросоюзом для Украины, будут направляться, в частности, на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию нашего государства, а также ускорение интеграции в ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, МИД призвал как можно быстрее утвердить новый восьмой транш помощи в рамках Европейского фонда мира.

"Поддерживаем предложение Европейского Совета ускорить работу над реформированием EPF и увеличением его финансирования для наилучшего удовлетворения военных потребностей Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве надеются на быстрое согласование механизма использования российских замороженных активов для восстановления Украины, а также их направление на нужды Украины, в частности через Ukraine Facility.

Помощь Украине от ЕС

Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет. Данное решение должны принять все страны. Впрочем, премьер Венгрии Виктор Орбан, связываемый тесными связями с Кремлем, наложил вето.

Ранее Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро . Она также потребовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенных для Будапешта. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро . Для размораживания других средств в Венгрии необходимо выполнить определенные условия.

Кроме того, лидеры ЕС достигли "широкого согласия" по бюджету по многолетней финансовой программе.

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