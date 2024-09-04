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В американском штате Джорджия произошла стрельба в школе, есть жертвы

США, Среда 04 сентября 2024 21:40
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В американском штате Джорджия произошла стрельба в школе, есть жертвы Иллюстративное фото: полиция США (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В американском штате Джорджия в среду, 4 сентября, произошла стрельба в школе. Неизвестный открыл огонь по старшеклассникам, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, по меньшей мере четыре человека были убиты и еще около 30 получили ранения в результате стрельбы в средней школе "Апалачи" в Виндере, штат Джорджия.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Пока его личность не установлена и не известно, учится ли он в этой школе.

Тем временем, пресс-служба Белого дома сообщила, что президента США Джо Байдена оповестили о трагическом инциденте. Администрация президента координирует работу с федеральными и местными службами.

Напомним, 13 июля во время митинга в Пенсильвании стреляли в бывшего президента США Дональда Трампа. Было несколько выстрелов и один из шаров задел ухо Трампа. Подробнее о покушении - в материале РБК-Украина.

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