В американском штате Джорджия произошла стрельба в школе, есть жертвы

В американском штате Джорджия в среду, 4 сентября, произошла стрельба в школе. Неизвестный открыл огонь по старшеклассникам, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как сообщается, по меньшей мере четыре человека были убиты и еще около 30 получили ранения в результате стрельбы в средней школе "Апалачи" в Виндере, штат Джорджия.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Пока его личность не установлена и не известно, учится ли он в этой школе.

Тем временем, пресс-служба Белого дома сообщила, что президента США Джо Байдена оповестили о трагическом инциденте. Администрация президента координирует работу с федеральными и местными службами.