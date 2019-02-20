Мюллер майже завершив роботу над доповіддю про втручання РФ у вибори США

Мюллер повинен буде передати доповідь генпрокурору Вільяму Баррі

Минюст США на следующей неделе должен объявить о завершении составления доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного вмешательству РФ в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

После объявление о завершении расследования, Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Уильяму Барру, а он в свою очередь подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.

Тем не менее, правила, регламентирующие работу спецпрокурора, не требуют передавать первоначальный "конфиденциальный" доклад Мюллера, предназначенный Барру, в Конгресс или обнародовать его перед общественностью.

Напомним, Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за передачу специальному прокурору Роберту Мюллеру показаний свидетелей по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы.

РБК-Украина писало, что 4 января 2019 года, Федеральный окружной суд США продлил срок расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.