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Мюллер майже завершив роботу над доповіддю про втручання РФ у вибори США

Новини » Політика    20.02.2019 - 21:28
Мюллер майже завершив роботу над доповіддю про втручання РФ у вибори США
Фото: Роберт Мюллер (flickr.com)

Мюллер повинен буде передати доповідь генпрокурору Вільяму Баррі

Мін'юст США наступного тижня має оголосити про завершення складення доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, присвяченої втручанню РФ у президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Після оголошення про завершення розслідування, Мюллер повинен буде передати доповідь генпрокурору Вільяму Баррі, а він в свою чергу підготує і подасть в Конгрес США матеріали по цій справі.

Тим не менш, правила, які регламентують роботу спецпрокурора, не вимагають передавати первісну "конфіденційну" доповідь Мюллера, призначену Баррі, в Конгрес або оприлюднити його перед громадськістю.

Нагадаємо, Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США проголосував за передачу спеціальному прокурору Роберту Мюллеру показань свідків по справі про втручання Росії в американські президентські вибори.

РБК-Україна писало, що 4 січня 2019 року, Федеральний окружний суд США продовжив термін розслідування можливого втручання РФ президентські вибори США 2016 року.

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