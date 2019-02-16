Мюллер рекомендував для Манафорта до 24 років ув'язнення

Прокурори стверджують, що Манафорт не здійснював свої злочини через необхідність або труднощі

Спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендовал от 19 до 24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании президента США Пола Манафорта за финансовые преступления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, государственное обвинение заявило, что Манафорт более 10 лет вел себя так, как будто он ставит себя выше закона.

"Специальный советник Роберт Мюллер рекомендовал Полу Манафорту отбыть от 19 до 24 лет тюрьмы после того, как суд присяжных приговорил его в прошлом году за налоговые и банковские махинации, требуя особо строгого приговора для 69-летнего бывшего главы президентской кампании Трампа", - говорится в сообщении.

По словам прокуроров, Манафорт не совершал свои преступления из-за необходимости или трудности. Он был хорошо образован, профессионально успешный и финансово обеспеченный. Однако он обманул Казначейство США и общественность более чем на 6 миллионов долларов в то время, когда у него были значительные ресурсы.

Напомним, ранее сообщалось, что суд США постановил, что экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт осознанно давал ложные показания ФБР и спецпрокурору Роберту Мюллеру.