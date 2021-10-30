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"МЮ" розгромив "Тоттенхем" у центральному матчі туру АПЛ: Роналду знову з голом

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Лондон, Субота 30 жовтня 2021 21:28
"МЮ" розгромив "Тоттенхем" у центральному матчі туру АПЛ: Роналду знову з голом Фото: Роналду та Кавані відзначилися голами за "МЮ" у переможному матчі над "Тоттенхемом" (twitter.com/premierleague)
Автор: Ігор Литвиненко

"Манчестер Юнайтед" розгромно обіграв "Тоттенхем" у центральному матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги. "Червоні дияволи" відвантажили у ворота "шпор" три сухі голи - 3:0.

Докладніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

У першому таймі єдиний результативний удар був на рахунку Кріштіану Роналду, який з льоту відправив м'яч у сітку з кута воротарського майданчика після передачі від партнера зі збірної Португалії Бруно Фернандеша - 1:0.

У другій половині вже сам КріРо виступив асистентом, віддавши гольову передачу на Едісона Кавані, який на 64-й хвилині подвоїв перевагу "МЮ" - 2:0.

Добив "шпор" Маркус Решфорд. Англієць за чотири хвилини до закінчення основного часу вийшов на "побачення" з Уго Льорісом після передачі Немані Матчіча і переграв кіпера лондонців - 3:0.

Перемога дозволила "МЮ" оминути "Тоттенхем" у турнірній таблиці. У "червоних дияволів" після 10 турів 17 очок, у "шпор" - 15.

&quot;МЮ&quot; розгромив &quot;Тоттенхем&quot; у центральному матчі туру АПЛ: Роналду знову з голом

Нагадаємо, минулого туру АПЛ "МЮ" було знищено "Ліверпулем" - 0:5.

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