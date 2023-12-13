МЮ покинул еврокубки, "Бенфика" Трубина спасла сезон: обзор Лиги чемпионов

Главная интрига сохранялась в группе A, где на вторую путевку в плей-офф претендовали три команды. В столице Дании после безголевого первого тайма "Копенгаген" открыл счет на старте второй половины противостояния с "Галатасараем". Это Лерагер с линии вратарской в касание замкнул прострел Ашури. Стамбульцы пытались отыграться, но рамка Грабары оказалась для них очарована.

В параллельной встрече "Манчестер Юнайтед" был обязан побеждать "Баварию", чтобы претендовать хотя бы на 1/16 финала Лиги Европы. Впрочем, мюнхенцы подарок "красным дьяволам" не сделали и выставили на не имевший для немецкого гранда турнирного значения матч основу. Этот подход оказался решающим. На 70-й минуте Кейн классным пасом создал момент для Комана, а тот закончил евросезон МЮ.

Зато в квартете C "Наполи" было достаточно не проиграть "Браге", чтобы опередить португальцев в борьбе за место в 1/8 финала турнира. Выполнять задачу подопечные Вальтера Мадзарри взялись со старта, оформив быстрый гол. На 9-й минуте Саатчи эффектно замкнул прострел Политано, но в собственные ворота. Закрепил преимущество "партенопейцев" Осимхен, элегантно воспользовавшийся передачей Натана.

Наконец "Бенфика" одержала непростую победу в Зальцбурге с необходимой разницей мячей +2. Первый тайм выдался отличным для "орлов" – Ди Мария забил прямым ударом с углового, а затем отдал голевой пас на Рафу Силву. Однако "Зальцбург" сократил отставание во второй половине, когда Сучич с рикошетом попал в угол с линии штрафной. Но в добавленное арбитром время Кабрал голом пяткой вывел лиссабонцев в Лигу Европы.