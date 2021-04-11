"МЮ" обіграв на виїзді "Тоттенхем" і скоротив відставання від першого місця АПЛ

Зі старту команди взяли не найшвидший темп, віддаючи перевагу повільним атакам і контоль м'яча. Але ближче до середини тайму гра ожила. А на 33-й хвилині манкуніаці відзначилися голом. Погба, перебуваючи у штрафному, розрізним пасом вивів на забійну позицію Кавані, який метрів з семи в дотик переправив м'яч повз Льоріса в сітку. Але щойно "червоні дияволи" закінчили святкувати втрутився VAR. Відеоассістент просигналізував, що під час гольової атаки Мактоміней відмахнувся від Сона в центрі поля. У результаті суддя взяття воріт відмінив.

А через 7 хвилин вже легально відзначилися гравці "Тоттенхема". "Шпори" провели зразкову швидку атаку, наконечником якої виступив Сон - 1:0.

На старті другої половини манкуніаці змогли відігратися. Гравці "МЮ" вивели Кавані на "побачення" з Льорісом, але удар колумбійця француз парирував, однак на добивання зреагувати кіпер "шпор" вже не зміг. Першим на м'ячі був екс-гравець "Шахтаря" Фред, який вколотив круглий під поперечину - 1:1.

Відразу після цього "Тоттенхем" знову міг вийти вперед. Але удар Сона з-під захисника відбив Хендерсон. А потім відмінний шанс упустив вже "Манчестер". Погба отримав м'яч на лінії воротарського, але трохи забарився. Це дозволило захисникам заблокувати удар п'ятою від гравця "МЮ".

Але все ж у другому таймі манкуніаці були явно гостріше і свого таки добилися. На 79-й хвилині Кавані відірвався від захисників після подачі з флангу і в падінні головою пробив повз воротаря "шпор" - 2:1.

Добив "шпор" на останній доданій хвилині Грінвуд, забивши третій гол у ворота Льоріса.

Таким чином "МЮ" скоротив відставання від лідируючого в АПЛ "Ман Сіті", який поступився у своєму матчі "Лідсу". У "червоних дияволів" тепер 63 очки після 31 туру, тоді як "городяни" мають в активі 74 і на один матч більше.

А ось у "шпор" залишилося 49 балів і сьоме місце слідом за "Ліверпулем", який має на три очки більше.