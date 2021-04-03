"Ліверпуль" розгромив на виїзді "Арсенал" і підібрався впритул до топ-4 АПЛ

Лондонський "Арсенал" в 30-му турі англійської Прем'єр-ліги поступився в домашньому матчі "Ліверпулю" - 0: 3. За мерсисайдців відзначилися двічі Діого Жота і один гол на рахунку Мохамеда Салаха.

Перша половина зустрічі пройшла без голів. А ось у другій половині "Ліверпуль" видав ударну п'ятихвилинку, вирішивши хід зустрічі. Спершу на 64-й хвилині чудову подачу з правого флангу виконав Олександр-Арнольд на голову Жоте, за яким не встежили захисники лондонців. Удар португальця головою виявився занадто сильним - 1: 0.

А через ще чотири хвилини скористався невдалим підкатом Габріеля Салах, проштовхнувши м'яч на додачу між ніг Лено - 2: 0.

Добив "канонірів" під кінець зустрічі все той же Жота, оформивши таким чином дубль - 3: 0. Знову захист "Арсенала" "наварила" біля своїх воріт, віддавши м'яч поблизу штрафного гравця "Ліверпуля", які відразу ж покарали суперника.

Таким чином перемога "Ліверпулю" дозволила піднятися на п'яте місце АПЛ. Тепер у них 49 очок, стільки ж у "Вест Хема" Андрія Ярмоленка, але лондонці мають матч в запасі. Від четвертого рядка, на якій йде "Челсі", "Ліверпуль" відокремлює два бали. "Арсенал" же залишився на 9-й позиції.

Перший рядок АПЛ заминає "Ман Сіті", маючи 74 очки в активі. На другому місці йде "Манчестер Юнайдет" з 57 балами і двкмя матчами в запасі. Третє місце за "Лестером" - 56 очок.