"Манчестер Юнайтед" має намір утримати лідера команди збільшенням зарплати

Керівництво "Манчестер Юнайтед" має намір збільшити зарплату півзахисникові Полю Погба, щоб він не залишав команду. Про це повідомляє Daily Mail.

Раніше француз заявив, що має намір покинути англійський клуб "для нового виклику". За інформацією джерела, щоб зберегти 26-річного півзахисника в команді, керівництво МЮ готовий підвищити зарплату з 325 тисяч євро на тиждень до 561 тисячі євро.

Основним претендентом на Погба є мадридський "Реал", який вже відправив запит в англійський клуб з пропозицією в 101 млн євро, однак ця сума не відповідає очікуванням "Манчестер Юнайтед".

У минулому сезоні Погба зіграв 47 матчів, забив 16 голів і зробив 11 результативних передач. Контракт футболіста з "Манчестер Юнайтед" закінчується влітку 2021 року.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" планує серйозні зміни в складі. У літнє трансферне вікно клуб може розпрощатися відразу з шістьма гравцями.