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Тисячі жителів М'янми готові бігти в Таїланд від бойових дій

Новость на русском → М'янма, П'ятниця 30 квітня 2021 07:40
Тисячі жителів М'янми готові бігти в Таїланд від бойових дій Фото: люди тікають з М'янми (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Тисячі жителів сіл Карен у М'янмі готові перебратися в Таїланд, якщо почнуться бойові дії між армією М'янми і повстанцями Карен. Люди боятися за своє життя і деякі вже перевезли свої сім'ї.

Про це повідомляє Reuters.

Один з жителів села Карен, який вже перебрався до Таїланду в табір для біженців з сім'єю, розповів виданню, що йому довелося перебиратися через річку.

"Люди кажуть, що бірманці прийдуть і розстріляють нас, тому ми втекли сюди", - каже чоловік.

Мережа підтримки миру Карен заявляє, що тисячі сільських жителів ховаються на м'янманській стороні Салуїна і готові бігти в Таїланд, якщо бойові дії почнуться.

"У найближчі дні понад 8000 карен, що живуть уздовж річки Салуїн, повинні будуть бігти в Таїланд. Ми сподіваємося, що Тайська армія допоможе їм уникнути війни", - йдеться в повідомленні групи в Facebook.

Також відомо, що тільки на цьому тижні близько 200 жителів М'янми перетнули кордон Таїланду.

Як відомо, в М'янмі військові захопили уряд відразу після виборів. Це призвело до масових протестів.

Нагадаємо, кількість жертв у М'янмі перевищила 600 осіб. Шість вантажівок військовослужбовців привезли для боїв з демонстрантами

Раніше повідомлялося, що під час саміту лідери АСЕАН домовилися про припинення насильства в М'янмі.

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