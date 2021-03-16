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У М'янмі понад сотні людей вбито унаслідок протестів: серед загиблих жінки і діти

Новость на русском → М'янма, Вівторок 16 березня 2021 02:05
У М'янмі понад сотні людей вбито унаслідок протестів: серед загиблих жінки і діти Фото: Військовий переворот в М'янмі (скріншот euronews.com)
Автор: РБК-Україна

В результаті військового перевороту в М'янмі було вбито більше сотні людей. Серед них є жінки і діти.

Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй, передає DW.

За підрахунками ООН, у М'янмі з 1 лютого було вбито щонайменше 138 осіб.

"Тільки на минулих вихідних у найбільшому місті країни Янгоні та інших населених пунктах вбили 56 осіб. Серед загиблих є жінки і діти", - йдеться у повідомленні.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш "рішуче засудив це насильство, яке триває проти мирних протестувальників, і постійне порушення основних прав людини в М'янмі".

Він закликав міжнародне співтовариство "об'єднатися в знак солідарності з народом М'янми та його демократичними прагненнями''.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот через поразку на виборах. Після цього в країні почалися протести.

Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.

Також ми писали, що Рада безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засуджується військовий переворот в М'янмі.

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