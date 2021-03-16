У М'янмі понад сотні людей вбито унаслідок протестів: серед загиблих жінки і діти

В результаті військового перевороту в М'янмі було вбито більше сотні людей. Серед них є жінки і діти.

Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй, передає DW .

За підрахунками ООН, у М'янмі з 1 лютого було вбито щонайменше 138 осіб.

"Тільки на минулих вихідних у найбільшому місті країни Янгоні та інших населених пунктах вбили 56 осіб. Серед загиблих є жінки і діти", - йдеться у повідомленні.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш "рішуче засудив це насильство, яке триває проти мирних протестувальників, і постійне порушення основних прав людини в М'янмі".

Він закликав міжнародне співтовариство "об'єднатися в знак солідарності з народом М'янми та його демократичними прагненнями''.