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В Мьянме более сотни человек убиты в результате протестов: среди погибших женщины и дети

Новина українською → Мьянма, Вторник 16 марта 2021 02:05
В Мьянме более сотни человек убиты в результате протестов: среди погибших женщины и дети Фото: Военный переворот в Мьянме (скриншот euronews.com)
Автор: РБК-Украина

В результате военного переворота в Мьянме были убиты более сотни человек. Среди них есть женщины и дети.

Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций, передает DW.

По подсчетам ООН, в мьянме с 1 февраля были убиты не менее 138 человек.

"Только в минувшие выходные в крупнейшем городе стране Янгоне и других населенных пунктах убили 56 человек. Среди погибших есть женщины и дети", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш "решительно осудил это насилие, которое продолжается против мирных протестующих, и постоянное нарушение основных прав человека в Мьянме".

Он призвал международное сообщество "объединиться в знак солидарности с народом Мьянмы и его демократическими стремлениями''.

Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

Напомним, США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота.

Также мы писали, что Совбез ООН не смог согласовать заявление, в котором осудил бы военный переворот в Мьянме.

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