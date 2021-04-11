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У М'янмі силовики за добу вбили понад 80 протестувальників

Новость на русском → Янгон, Неділя 11 квітня 2021 01:59
У М'янмі силовики за добу вбили понад 80 протестувальників Фото: у М'янмі проведуть вибори протягом двох років (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У М'янмі за добу при зіткненнях між мітингувальниками та силовиками загинули 83 людини. Станом на 10 квітня підтверджена смерть 701 людини від рук військової хунти.

Про це пише DW з посиланням Асоціацію допомоги політичним в'язням в країні.

Вдень раніше правозахисники повідомляли про 618 загиблих. 3 102 людини знаходяться під арештом, 63 вже засуджені до тюремного ув'язнення, також видано 656 ордерів на арешти. 5 квітня повідомлялося про 568 загиблих.

Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.

Раніше повідомлялося, що військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові й чесні вибори.

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