У М'янмі силовики за добу вбили понад 80 протестувальників
Фото: у М'янмі проведуть вибори протягом двох років (GettyImages)
У М'янмі за добу при зіткненнях між мітингувальниками та силовиками загинули 83 людини. Станом на 10 квітня підтверджена смерть 701 людини від рук військової хунти.
Вдень раніше правозахисники повідомляли про 618 загиблих. 3 102 людини знаходяться під арештом, 63 вже засуджені до тюремного ув'язнення, також видано 656 ордерів на арешти. 5 квітня повідомлялося про 568 загиблих.
Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.
Раніше повідомлялося, що військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові й чесні вибори.