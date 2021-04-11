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В Мьянме силовики за сутки убили более 80 протестующих

Новина українською → Янгон, Воскресенье 11 апреля 2021 01:59
В Мьянме силовики за сутки убили более 80 протестующих Фото: в Мьянме проведут выборы в течении двух лет (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

В Мьянме за сутки при столкновениях между протестующими и силовиками погибли 83 человека. По состоянию на 10 апреля подтверждена смерть 701 человека от рук военной хунты.

Об этом пишет DW со ссылкой Ассоциацию помощи политическим заключенным в стране.

Днем ранее правозащитники сообщали о 618 погибших. 3 102 человека находятся под арестом, 63 уже приговорены к тюремному заключению, также выдано 656 ордеров на аресты. 5 апреля сообщалось о 568 погибших.

Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Ранее сообщалось, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.

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