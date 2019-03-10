У М'янмі в результаті атаки повстанців загинули 9 поліцейських

Атака сталася у західному штаті Ракхайн

В результате атаки повстанцев группировки "Армия спасения рогинджа Аракана" на западе Мьянмы погибли по меньшей мере 9 правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в правительстве Мьянмы, нападение повстанцев произошло в одном из поселений в штате Ракхайн на западе страны. Вооруженные повстанцы напали на полицейский пост, в результате чего погибли 9 правоохранителей, судьба еще одного остается неизвестной.

"Около 60 членов повстанческой группировки напали с использованием различного оружия", - отметили в Министерстве информации Мьянмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. Нападение боевиков ИГИЛ произошло в селе Тдмари на северо-востоке Нигерии.

Как писало РБК-Украина, в восточной части Конго в городе Бутембо было совершено нападение на центр лечения лихорадки Эбола, что привело к гибели одного правоохранителя, а также ранения сотрудников центра.

Ранее, в Пакистане задержали подозреваемых в причастности к атаке на индийских военных в Кашмире, которая привела к эскалации конфликта между Индией и Пакистаном.