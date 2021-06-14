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У М'янмі з початку протестів вбито понад 860 осіб, - ООН

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Нью-Йорк, Понеділок 14 червня 2021 21:10
У М'янмі з початку протестів вбито понад 860 осіб, - ООН Фото: з початку протестів у М'янмі вбито понад 860 осіб (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У М'янмі з початку протестів, які спалахнули в лютому поточного року, вбито понад 860 осіб, включаючи дітей. Точне число поранених невідомо, їх кількість обчислюється тисячами.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак.

"Співробітники ООН в країні повідомили, що з 1 лютого по всій М'янмі був убитий щонайменше 861 людина - в їх числі жінки, діти і чоловіки, тисячі отримали поранення", – сказав він.

Хак зазначив, що правоохоронці затримали понад 4,8 тисячі осіб.

Нагадавши, 1 лютого військові в М'янмі захопили владу і оголосили недійсними результати на виборах. Після цього в країні почалися масові протести, які придушувалися дуже жорстоко і призвели до жертв.

Також повідомлялося, що переворот в М'янмі призвів до краху систему охорони здоров'я. Люди не хочуть звертатися до лікарень, оскільки їх можуть переслідувати військові. Те ж торкнулося і медиків.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 червня в М'янмі почнеться суд над лідером країни Аунг Сан Су Чжи. Військові, які захопили владу і повалили обраний нею уряд, висунули їй ряд звинувачень.

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