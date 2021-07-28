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М'янма може стати суперрозповсюджувачем коронавірусу, - ООН

Автор: Дмитрий Кузнецов

М'янма може перетворитися на державу суперрозповсюджувача коронавірусу в Південно-Східній Азії. Ради військового перевороту в країні програма вакцинації зупинилася, тестування населення не проводиться, а лікарні майже не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню The Guardian спецдоповідача ООН з прав людини в М'янмі Тома Ендрюса.

"М'янма перетворюється на суперрозповсюджувача COVID - 19 з цими більш вірулентними варіантами - "Дельта" та іншими формами, які вкрай небезпечні, вкрай летальні, вкрай заразні", - сказав Ендрюс.

Він зазначив, що коронавірус "не поважає національності, кордони, ідеології, політичні партії". "Він Убивча, якому невідома дискримінація", - додав представник ООН.

За його словами, на сьогодні точне число хворих і померлих від коронавірусу в М'янмі невідомо. Напади на журналістів і медиків ускладнили отримання інформації про кризу. Крім того, він зазначив, що в країні після військового перевороту програма вакцинації від COVID-19 застопорилася, тестування населення практично припинено, а державні лікарні майже не працюють.

При цьому, нагадав Ендрюс, М'янма межує з країнами, де проживає близько третини населення Землі. У зв'язку з цим він закликав підтвердити дію резолюції Радбезу ООН, прийнятої в лютому і закликає до припинення вогню в країні.

Ендрюс додав, що міжнародна спільнота, включаючи країни, що межують з М'янмою, має діяти швидко, щоб уникнути наслідків безконтрольного поширення COVID-19 в регіоні.

Нагадавши, 1 лютого військові в М'янмі захопили владу і оголосили недійсними результати на виборах. Після цього в країні почалися масові протести, які придушувалися жорстоко.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку протестів у М'янмі вбито понад 860 осіб.

Відзначити, переворот в М'янмі призвів до краху систему охорони здоров'я.

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