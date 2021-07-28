М'янма може стати суперрозповсюджувачем коронавірусу, - ООН

"М'янма перетворюється на суперрозповсюджувача COVID - 19 з цими більш вірулентними варіантами - "Дельта" та іншими формами, які вкрай небезпечні, вкрай летальні, вкрай заразні", - сказав Ендрюс.

Він зазначив, що коронавірус "не поважає національності, кордони, ідеології, політичні партії". "Він Убивча, якому невідома дискримінація", - додав представник ООН.

За його словами, на сьогодні точне число хворих і померлих від коронавірусу в М'янмі невідомо. Напади на журналістів і медиків ускладнили отримання інформації про кризу. Крім того, він зазначив, що в країні після військового перевороту програма вакцинації від COVID-19 застопорилася, тестування населення практично припинено, а державні лікарні майже не працюють.

При цьому, нагадав Ендрюс, М'янма межує з країнами, де проживає близько третини населення Землі. У зв'язку з цим він закликав підтвердити дію резолюції Радбезу ООН, прийнятої в лютому і закликає до припинення вогню в країні.

Ендрюс додав, що міжнародна спільнота, включаючи країни, що межують з М'янмою, має діяти швидко, щоб уникнути наслідків безконтрольного поширення COVID-19 в регіоні.