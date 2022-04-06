"Ми зараз зброю складемо". Як солдати РФ зустріли своїх генералів в Україні
Чергове перехоплення телефонних розмов російських військових в Україні свідчить про невдоволення командуванням. Зокрема, бійці одного з підрозділів погрожували скласти зброю, коли на передову приїхав один з генералів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
"Телебачення приїжджало сюди. Генерали прибули, нагороди вручали. І пацани генералам як почали мізки виймати: "Ми зараз зброю складемо. Ідіть ви ... пробудьте тут хоч добу", - каже окупант у телефонній розмові.
Він також поскаржився на те, що бойові нагороди роздають по блату. Зокрема, в його підрозділі медаль отримав син начальника ППО, який знаходиться в тилу. Крім того, за його словами, один з нагороджених званням "герой Росії" насправді втік з передової ще на другий день війни.
Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила нове перехоплення, згідно з яким окупанти отримують команди розстрілювати цивільних.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.