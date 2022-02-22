"Ми нічого не віддамо": Україна вимагає від РФ негайно повернутися до переговорів
Росія негайно має повернутися за стіл переговорів. Україна виступає за мирне врегулювання ситуації і засуджує визнання "ЛДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постпреда України при ООН Сергія Кислиці під час засідання Радбезу.
Україна вимагає від Ради безпеки ООН зробити кроки для відновлення миру і стабільності, заявив Кислиця.
"Рада безпеки має узгодити або вирішити, які заходи необхідно вжити для відновлення миру і безпеки", - сказав він на засіданні.
Він також заявив, що вірус, який "вражає ООН, поширює Кремль".
"Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмося. Ми нікому нічого не віддамо. Ми вимагаємо від Росії скасувати рішення про визнання і повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо наказ про введення додаткових російських окупаційних військ на територію України", - заявив Кислиця.
Нагадаємо, Росія знову звинуватила захід і Україну в загостренні ситуації на Донбасі. Постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Київ нібито "ігнорував" мінські угоди.
Своєю чергою постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила атаку на Україну і провокує подальше вторгнення.