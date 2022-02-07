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"Ми не можемо мовчати": Шольц заявив про загрозу для України і пригрозив РФ санкціями

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність швидко ввести санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Він також закликав союзників по НАТО діяти в цьому випадку єдиним фронтом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца на пресконференції з президентом США Джо Байденом.

"Ми не можемо про це мовчати", - сказав канцлер Німеччини про загрозу вторгнення Росії в Україну.

Шольц додав, що у разі російської агресії проти України всі союзники, США і Німеччина, трансатлантичне партнерство і НАТО повинні діяти разом. При цьому німецький канцлер зазначив, що Берлін не хоче ініціювати санкції проти Росії.

"Але якщо відбудеться агресія Росії проти України, ми готові діяти швидко і ефективно. Одночасно дуже важливо користуватися всіма дипломатичними засобами", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, у Вашингтоні пройшла зустріч Байдена та Шольца. Перед початком переговорів президент США заявив, що Вашингтон і Берлін "йдуть нога в ногу" у низці питань, включаючи загрозу вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, напередодні Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну коштуватиме Москві дуже дорого.

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ГерманияСанкціїОлаф Шольц