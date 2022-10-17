В МВД обратились к украинцам-владельцам оружия из-за атаки дронов

Владельцев оружия призывали не сбивать вражеские дроны-камикадзе самостоятельно. Это может привести к травмированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

Глава МВД обратился к украинцам после сегодняшней атаки дронов-камикадзе.

"Хочу обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием. Из пистолета, из карабина не стоит стрелять (по дронам, - ред.) среди многоэтажных домов. Это может привести к травмированию, к беде большей, чем возможность сбить дроны", - отметил Монастырский.

Министр подтвердил, что сегодня полицейские стреляли по дронам, один из них удалось сбить.