У МВС звернулися до українців-власників зброї через атаку дронів
Власників зброї закликали не збивати ворожі дрони-камікадзе самостійно. Це може призвести до травмування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.
Глава МВС звернувся до українців після сьогоднішньої атаки дронів-камікадзе.
"Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти (по дронах, - ред.) поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони", - зазначив Монастирський.
Міністр підтвердив, що сьогодні поліцейські стріляли по дронах, один з них вдалося збити.
Нагадаємо, російська армія сьогодні атакувала Україну 43 дронами-камікадзе, майже всі з них збили українські військові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.