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МВД призвало украинцев эвакуироваться из подтопленных зон

Фото: МВД призвало украинцев эвакуироваться из подтопленных зон (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцев призвали эвакуироваться из подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС зон и покинуть опасную зону.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

"Призываем граждан эвакуироваться из зоны подтопления. Не отказывайтесь от эвакуации и прислушивайтесь к просьбам покинуть опасную зону. Позаботьтесь о себе и близких", - пишет пресс-служба МВД.

Фото: (t.me/mvs_ukraine)

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь с 6 на 7 июня российские оккупанты осуществили подрыв Каховской ГЭС, что привело к разрушению плотины и последующему затоплению ряда населенных пунктов в Херсонской и других областях.

Российская пропаганда начала распространять версию, что дамба была разрушена в результате ракетного удара, обвиняя Украину. Однако эксперты по инженерному делу уже опровергли это. По их словам, такие последствия может вызвать только мощный подрыв изнутри.

Сегодня СБУ обнародовала перехват разговора оккупантов, который подтверждает причастность российской диверсионной группы к подрыву Каховской ГЭС. В то же время враг якобы не отдавал себе отчет в настоящих масштабах последствий.

В Херсонской области уже четвертый день продолжается борьба с последствиями подрыва ГЭС. По последним данным, в регионе затоплено 48 населенных пунктов, из них 34 - на подконтрольной Украине территории, еще 14 - оккупированы.

В течение ночи уровень воды в Херсонской области снизился на 20 см, а в течение утра - еще на 15 см.

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