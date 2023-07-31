В МВД в очередной раз напомнили о запрете снимать и публиковать кадры с мест "прилетов"

"Более 17 месяцев полномасштабной войны. А до сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире", - написал Клименко.

Он подчеркнул, что "российские пропагандисты очень радуются вашему контенту".

"Тем, кто до сих пор не понимает угрозы своих действий, будем объяснять лично. С Уголовным кодексом в руках", - отметил глава МВД.

Ракетная атака по Кривому Рогу

Напомним, что сегодня российские оккупанты двумя ракетами атаковали город Кривой Рог. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, а другая - разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар.

Из-за обстрела погибли два человека, еще 20 ранены. Под завалами могут находиться еще 5-7 человек.

В Воздушных силах ВСУ не исключают, что враг мог нанести удар баллистическим вооружением. Но призывают дождаться выводов экспертиз.