RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МВД возобновило заказ индивидуальных автономеров: как получить

Фото: МВД возобновило заказ индивидуальных автономеров (grad.ua)
Автор: Карина Левицкая

Популярные среди водителей индивидуальные номерные знаки снова доступны для заказа. Сервисные центры МВД возобновили эту услугу, после временной приостановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел.

Автовладельцы снова могут заказать индивидуальные номерные знаки онлайн - для этого стоит воспользоваться Кабинетом водителя. Также услуга доступна при личном обращении в любой удобный сервисный центр МВД.

Стоимость услуги:

  • спецпродукция (номерный знак) для легковых авто - 204 гривен;
  • спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов - 92,4 гривны;
  • три символа (минимальный заказ) - 300 гривен;
  • каждый следующий (до восьми символов) - 90 гривен;
  • графический элемент - 500 гривен.

Получить индивидуальный номерной знак можно двумя способами:

  • самостоятельно:
  • с доставкой на отделение "Новой почты".

Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД в Киеве – в управлении стандартизации по адресу ул. Мечты, 19.

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

За дополнительной консультацией обращайтесь в профильный отдел по телефону: (044) 374-13-67 или (044) 374-13-68

Заказ индивидуальных автономеров

Индивидуальный номерной знак - это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись уникальна и не может повторяться.

Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов – от трех до шести символов - от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

 

В прошлом году в Украине изменили стоимость платных номерных знаков для авто. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, которые затронули учебные транспортные средства. Букву "У" решили заменить буквой "Н".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВойна России против Украины