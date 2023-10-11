В МВД опровергли, что жена замминистра пыталась вывезти за границу 13 млн долларов

"Государственная таможенная служба Украины официально сообщает, что распространенная в некоторых СМИ непроверенная информация по обнаружению на КПП "Захонь" венгерской стороной значительной суммы валюты, которую якобы перемещала супруга заместителя министра МВД Украины 29 сентября этого года, не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении.

Об этом, как отмечают в ведомстве, таможенной службе 5 октября сообщили сами венгерские коллеги во время встречи таможенной и пограничной служб на КПП "Чоп-Захонь".

"В протоколе смежная сторона четко отметила, что "в период с 28 по 30 сентября 2023 года в пункте пропуска "Захонь" представителями полиции не оказывались какие-либо средства, которые перемещали с сокрытием от погранично-таможенного контроля, а также им неизвестно о декларировании средств в размере 13 млн долларов США", - добавили в сообщении.

Кроме того в ведомстве отметили, что супруга заместителя министра вообще не выезжала за границу в 2023 году. Подтверждающие эту информацию документы сотрудники таможенной службы отправили в Центр противодействия дезинформации СНБО.

В комментарии РБК-Украина спикер МВД Марьяна Рева отметила, что информация является фейком и наносит ущерб репутации министерства.

"Лица, распространившие заведомо ложную информацию, должны извиниться перед семьей чиновника. Кроме того, готовится соответствующий иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако это удар не только по семье замминистра. Это удар по всему МВД", - отметила Рева.

Отметим, ранее в сети опубликовали информацию о том, что жена замминистра Василия Тетери якобы пыталась вывезти за границу 13 млн долларов. Их якобы выявили сотрудники венгерской службы во время таможенного контроля и передали эту информацию в НАБУ.

Выезд за границу чиновников

Напомним, в январе этого года украинское правительство ввело запрет на выезд за границу для чиновников, это можно сделать только при условии командировки.

Этому предшествовали скандалы, связанные с отдыхом украинских депутатов и чиновников на заграничных курортах во время полномасштабной войны.