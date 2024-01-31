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МВД рассказало об уникальной спецоперации на левом берегу Днепра в 2023 году (видео)

Фото: Антоновский мост (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В июле 2023 г. украинские военные провели уникальную спецоперацию на левом берегу Днепра возле Антоновского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Как сообщили в ведомстве, значительную роль в обороне моста и проведении операции на левом берегу Днепра в Херсонской области сыграли украинские пограничники.

Тогда, в июле 2023 года, россияне заявляли, что позиции у моста удерживают полторы роты спецназовцев - пропагандистские СМИ заявляли, что под мостом якобы находятся около 80 украинских военных.

Однако пограничники рассказали, что на самом деле их там было 12 человек – одна половина защищала непосредственно мост, а другая выполняла спецзадачи на левобережье.

Один из военнослужащих на псевдо Локи рассказал, что как только ГНСУ удалось попасть на левый берег Днепра, то российские оккупанты сразу начали вести по ним огонь, следя из беспилотников за украинскими пограничниками. Несмотря на это, украинские бойцы смогли перемещаться небольшими группами, чтобы провести специальную операцию по выявлению и ликвидации оккупантов.

Благодаря слаженной работе и оперативности нашим пограничникам удалось взять в плен россиян, а также выйти из оцепления.

Антоновский мост

В 2023 году бои на левом берегу Днепра возле Антоновского моста активизировались с уходом "большой воды", вызванной подрывом дамбы Каховской ГЭС. Тогда британская разведка заявляла, что опрокидывание украинских военных на левый берег возобновилось еще 23 июня 2023 года.

По словам начальницы объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, в этом районе ведется мощная боевая работа с акцентом на контрбатарейную борьбу, а украинским бойцам нужна информационная тишина.

По ее словам, противник пытается вернуться на позиции возле Антоновского моста, несмотря на то, что ВСУ постоянно зачищают их.

Удары по Антоновскому мосту

Напомним, 19 июля 2022 года Антоновский мост был обстрелян. После этого стало известно, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационная "власть" Херсона, тогда город еще был оккупирован, объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.

А в ночь на 27 июля 2022 года ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу было перекрыто.

Также украинские военные в ночь на 14 августа 2022 года ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

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